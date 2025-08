SELINUNTE – Dinanzi al Tempio di Hera di Selinunte, si fanno carne e corpi, suoni e voci, i miti antichi e i tormenti contemporanei. Il weekend dell’Estate di Selinunte – il cartellone costruito dal Parco archeologico e da CoopCulture in collaborazione con Genìa – si apre venerdì (8 agosto) alle 21 con “De Rerum Natura”, viaggio scenico ispirato al capolavoro di Lucrezio, firmato dal regista e coreografo, e direttore artistico di Teatri di Pietra, Aurelio Gatti. Biglietti: 15 euro.

Sabato (9 agosto) alle 21 debutto nazionale per l’inedito “Danza delle Baccanti. Da Van Gogh a Frida Kahlo”, omaggio all’arte, attraverso la musica, il teatro ed il mito, pensato e messo in scena da Remo Anzovino. Biglietto: 15 euro.

Domenica (10 agosto) alle 21 : nella notte di San Lorenzo si leveranno i “Carmina Burana” nell’interpretazione del Coro Lirico Siciliano e dell’ensemble orchestrale in residence, proposti per la prima volta in forma scenica così come lo stesso Carl Orff li aveva voluti e rappresentati per la prima volta nel 1937 alla Staatsoper di Francoforte. Biglietti: 33-20 euro.

PROSSIMI SPETTACOLI 12-14 agosto . Un mini festival di tre giorni delle donne per le donne: il Neokoros festival di CoopCultureda martedì 12 a giovedì 14 agosto ospiterà il racconto delle voci femminili italiane, compilato da una cantautrice come Paola Turci e critico musicale come Gino Castaldo; il viaggio teatral-musicale di Simona Molinari, “La donna è mobile”; e il concerto di Francesca Michielin con il Raffaele Casarano quintet. Disponibile un abbonamento (60 euro) per le tre serate.

Info e biglietti: www.coopculture.it.