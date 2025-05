Selinunte estate al via. 60 appuntamenti in due mesi: Teatro, musica, danza, musical, talk, lectio magistralis

SELINUNTE – Oltre cento proposte giunte in poco più di un mese rispondendo all’open call lanciata dal Parco, un cartellone che cuce giovani artisti e grandi affabulatori, danza, musica crossover, classici teatrali, impegno civile. Selinunte dimostra come uno tra i parchi archeologici più imponenti del Mediterraneo può trasformarsi in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove reperti e note contemporanee dialogano con estremo rispetto; e le nuove proposte affiancano progetti già rodati che hanno già trovato casa a Selinunte, a Cave di Cusa e al Castello Grifeo di Partanna.

La stagione estiva del Parco archeologico di Selinunte sarà presentata a Palermo martedì 3 giugno alle 10.30, Oratorio dei Bianchi (piazzetta dei Bianchi alla Kalsa), dall’assessore ai Beni culturali e Identità siciliana della Regione siciliana Francesco Paolo Scarpinato, dal dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali Mario La Rocca, dal direttore del Parco archeologico Felice Crescente, dal manager CoopCulture Sicilia Massimiliano Lombardo e Sabino Civilleri di Genìa.

Saranno presenti alcuni degli artisti e dei rappresentanti delle diverse rassegne.