Selinunte Estate: Cinquanta appuntamenti dal 4 luglio al 5 settembre

SELINUNTE – Moltissime proposte giunte tramite l’open call lanciata dal Parco archeologico, un cartellone che cuce giovani artisti e grandi affabulatori, danza, musica crossover, classici teatrali, impegno civile, e albe illuminate dalla cultura. Selinunte conferma il suo ruolo tra i parchi archeologici più imponenti del Mediterraneo; ma d’estate diventa un rispettoso palcoscenico a cielo aperto dove gli antichi templi dialogano con gli artisti. Dal 4 luglio al 5 settembre (e probabilmente anche oltre) le nuove proposte affiancheranno progetti già rodati che hanno già trovato casa tra i monumenti di Selinunte e le misteriose Cave di Cusa.

La terza edizione di SelinunteEstate al Parco archeologico sarà presentata mercoledì 17 giugno alle 11 al Palazzo Bonocore (piazza Pretoria) a Palermo dall’assessore ai Beni culturali e Identità siciliana della Regione siciliana Francesco Paolo Scarpinato, dal direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente, dal manager CoopCulture Sicilia Massimiliano Lombardo. Saranno presenti alcuni degli artisti e dei rappresentanti delle diverse rassegne.