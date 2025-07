Selinunte estate: il12 luglio Gianluigi Paragone, il 17 luglio Nicola Porro, Sarah Jane Morris il 1° agosto), Nick The NightFly il 2 agosto e il musical “Camicette Bianche”il 20 luglio

SELINUNTE – Chi ricorda più il valore di un gettone telefonico? Ci si poteva comprare un ghiacciolo, di quelli che si sciolgono in bocca e lasciano la lingua color fragola. Nostalgia canaglia? Amarcord? “Direi piuttosto il valore delle cose, che oggi diventano bei ricordi di un’Italia che non perdeva di vista i cittadini. Dietro quel famoso dischetto rigato ci sono tante cose, a partire da uno Stato che garantiva il valore nominale del gettone. Ma non pensiate che il mio spettacolo sia fatto di dibattiti e comizi: siamo a teatro, ci divertiremo sulla scia dei ricordi anni ‘80”. Gianluigi Paragone assicura tranquillità ed emozioni all’italiana, sulla scia di una sicurezza: “Moderno sarà lei” – il monologo che sabato 12 luglio alle 21 al Parco archeologico di Selinunte aprirà la rassegna Agorà dentro il cartellone Selinunte Estate – è scritto da una persona in carne ed ossa, non dall’intelligenza artificiale. Gianluigi Paragone è autore di saggi critici sull’euro e sulle élite finanziarie. Biglietto: 5 euro, su www.coopculture.it e al botteghino del Parco.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il 17 luglio tocca al giornalista e vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, in dialogo con Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, sull’evoluzione del mondo occidentale, partendo dalla antichità e arrivando ai giorni nostri; il 20 luglio approda anche a Selinunte “Camicette bianche”, l’applaudito musical sull’emigrazione di Marco Savatteri. Poi due concerti: il 1 agosto per la voce profonda e passionale di Sarah Jane Morris “cucita” alla chitarra jazz di Tony Remy; e il 2 agosto, il menestrello della notte radiofonica italiana, Nick the Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo. Biglietti: 5 euro.

Agorà è un vero minifestival nel festival monstre di Selinunte Estate: oltre 60 spettacoli, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico, di Cave di Cusa e del Castello Grifeo di Partanna. Il cartellone è curato dal Parco di Selinunte e da CoopCulture con la collaborazione di Genìa. Sono previste anche visite guidate all’Acropoli e aperitivi al tramonto, per chi non assisterà agli spettacoli.

Biglietti al botteghino del Parco e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le informazioni e le schede degli spettacoli in rassegna.