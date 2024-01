Selinunte, on. Catania: “Chiesto ad assessore intervento urgente per molo di ponente”.

SELINUNTE – «Ho chiesto all’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò di rimpinguare la somma di 200 mila euro già stanziata per il porto di Marinella di Selinunte e consentire cosi, con urgenza, di intervenire anche sul molo di ponente, la cui parte finale è crollata a causa delle forti mareggiate». Lo dice l’onorevole Nicolò Catania, capogruppo vicario FdI all’Ars per le problematiche inerenti il porto di Marinella di Selinunte. La presenza della posidonia ha già ridotto la funzionalità dell’invaso. Stamattina (29 gennaio -l’onorevole Catania ha sentito al telefono Giancarlo Teresi dell’Assessorato regionale alle infrastrutture. «Manca solo un passaggio tecnico dell’Assessorato al bilancio per l’istituzione del capitolo – ha detto ancora l’onorevole Catania – ma ho avuto rassicurazioni che già nei prossimi giorni verrà effettuato il sopralluogo tecnico in vista della realizzazione dei lavori».