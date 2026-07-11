Selinunte, Parco archeologico: il varco di Triscina sarà aperto nei weekend di luglio e agosto

SELINUNTE – Un ingresso che permette a Selinunte di “abbracciare” il territorio e viceversa: nasce dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Selinunte e il Comune di Castelvetrano, la decisione di aprire al pubblico il varco dal lato di Triscina, non soltanto le prime domeniche del mese (come era stato annunciato), ma anche ogni sabato e domenica di luglio e ogni weekend (da venerdì a domenica) di agosto a partire da domani. I biglietti di ingresso e i servizi saranno acquistabili on line o tramite il call center di CoopCulture (0923.1990030 ). Dal varco di Triscina potranno accedere anche gli abbonati del Parco dotati della card Selinunte365.

E non sarà l’unica novità: oltre all’accesso durante il giorno, sia lunedì prossimo (13 luglio) che martedì 21 luglio, poi il 12, 25, 30, 31 agosto, e l’1 settembre il Parco archeologico aprirà anche in notturna per assistere – ogni mezz’ora dalle 21 alle 22.30 (l’1 settembre dalle 20.30 alle 22) – al videomapping sulle antiche colonne doriche del primo tempio della Collina orientale. Un racconto immersivo che narra in maniera molto scenografica (con effetti video e audio), il conflitto con Segesta. Dopo una breve introduzione storica con una guida turistica abilitata, i visitatori potranno ripercorrere la storia dell’antica città: le immagini immersive racconteranno la grandezza della colonia greca, le tensioni con Segesta, la guerra e la distruzione ad opera dei Cartaginesi. La fine di Selinunte greca, restituita dalle immagini, dialoga con le ferite dei conflitti moderni: il destino delle popolazioni civili, la perdita irreversibile del patrimonio, il costo umano della guerra che attraversa i secoli.

L’entrata dal lato di Triscina è dotata anche di una biglietteria sfruttando locali ripristinati dal Comune di Castelvetrano-Selinunte; e permette l’accesso anche in bicicletta ma soltanto seguendo le guide turistiche accreditate su percorsi stabiliti. Tutto questo si deve al dialogo tra Parco Archeologico, Comune e le associazioni di volontari Demetra e Progetto Triscina.

Nel fine settimana sono disponibili anche le visite didattiche Selinunte highlights, e la Passeggiata con la guida turistica tra i monumenti. www.coopculture.it

SELINUNTESTATE. Continua anche il cartellone di SelinuntEstate: stasera (sabato 11 luglio) grandissima attesa alle 21.30 per il debutto a Selinunte di Tony Hadley: l’ex voce degli Spandau Ballet incontrerà la Big Band dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Vito Giordano, in un concerto che attraversa memoria pop, eleganza orchestrale e suggestioni jazz. Voce iconica del pop britannico e interprete di successi intramontabili come True, Gold e Through The Barricades, Tony Hadley ha saputo reinventarsi, affermandosi anche nel panorama jazz e swing grazie alla sua vocalità elegante e potente. Biglietti tra 18.50 e 33.50 euro.

Un passo indietro per tuffarsi nell’Ekklesia festival, sostenuto dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali. Domenica (12 luglio) al tramonto alle 18.30 presentazione di “Sicilia è fimmina”, narrazioni di Francesco Panasci sugli effetti di sabbia nati dalle mani magiche della sand artist Stefania Bruno; alle 21 il concerto Notturno a Selinunte del Trio Mulè (Mariangela Lampasona, violino; Sandrina Colajanni, violoncello; Giusy Cascio, pianoforte) per un nuovo viaggio tra tanghi e colonne sonore, in dialogo con i templi. Biglietti tra 15 e 10 euro su www.coopculture.it.