Seminario “Le donne contano”Strategie di prevenzione della violenza economica nei confronti delle donne

TRAPANI – Il prossimo 10 aprile, alle ore 10:00, presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si terrà il secondo seminario in tema di educazione finanziaria in favore delle donne organizzato di concerto con la Banca d’Italia nell’ambito delle iniziative previste dal “Protocollo d’intesa per la promozione delle strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” sottoscritto lo scorso 28 novembre.

L’incontro formativo è rivolto ai referenti dei Distretti Socio-Sanitari, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni Imprenditoriali di categoria, delle Diocesi, degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni della provincia e delle Associazioni di Volontariato sottoscrittrici del predetto protocollo che in seno a tali organizzazioni possano svolgere compiti di prevenzione contro la violenza di genere favorendo livelli di alfabetizzazione economica e finanziaria alle donne.

Nell’incontro verrà illustrato il corso di cultura finanziaria personale ideato e promosso dalla Banca d’Italia dal titolo “Le Donne Contano”, che, attraverso un linguaggio chiaro e semplice, affronterà in 3 moduli i temi della pianificazione e della gestione del bilancio familiare, dell’utilizzo del conto corrente e degli strumenti di pagamento elettronici e dell’indebitamento da parte delle famiglie.