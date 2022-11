Seminario online a cura di Informagiovani Roma Capitale su “Lavorare nelle Organizzazioni Internazionali – Opportunità e percorsi”

PALERMO – Lunedì 5 dicembre dalle 16.00 si terrà “Lavorare nelle Organizzazioni Internazionali – Opportunità e percorsi”, un seminario online a cura di Informagiovani Roma Capitale aperto a tutti, che illustrerà un settore ricco di possibilità non sempre note. L’appuntamento farà chiarezza su opportunità di impiego rivolte non esclusivamente a giovani laureati in scienze politiche […]

PALERMO – Lunedì 5 dicembre dalle 16.00 si terrà “Lavorare nelle Organizzazioni Internazionali – Opportunità e percorsi”, un seminario online a cura di Informagiovani Roma Capitale aperto a tutti, che illustrerà un settore ricco di possibilità non sempre note.

L’appuntamento farà chiarezza su opportunità di impiego rivolte non esclusivamente a giovani laureati in scienze politiche o in relazioni internazionali ma anche a laureati in altre discipline o a giovani diplomati.

Grazie alla partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite – UN|DESA, saranno introdotte le principali organizzazioni internazionali e gli strumenti online per la ricerca di stage e lavoro.

La partecipazione al seminario online è libera e gratuita. Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni.

Tutte le informazioni, i relatori e link di partecipazione sono all’indirizzo

http://www.informagiovaniroma.it/estero/appuntamenti-e-iniziative/seminari-e-convegni/lavorare-nelle-organizzazioni-internazionali-op