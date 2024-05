Seminario vescovile, raccolta tra parrocchie e fedeli

MAZARA DEL VALLO – È di 5.345,12 euro la somma che è stata raccolta tra parrocchie, singoli fedeli e associazioni per il Seminario vescovile di Mazara del Vallo. La raccolta pro-Seminario è stata voluta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella per sostenere l’impegno dei seminaristi nello studio e per la stessa istituzione che rappresenta il Seminario. L’elenco completo dei donatori è consultabile nell’area Bilanci del sito diocesano www.diocesimazara.it (https://www.diocesimazara.eu/wp-content/uploads/raccolta-pro-seminario.pdf).