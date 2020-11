PALERMO – “Le donazioni di plasma iperimmune così come quelle di sangue sono in questo momento difficile più che mai importanti. E’ necessario che le istituzioni, nazionali e locali che sembrano unicamente concentrate su divieti e restrizioni, si mobilitino per sensibilizzare maggiormente le persone sul tema donazioni”, lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale siciliano della […]