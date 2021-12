PALERMO – “Senza equità non c’è futuro. In questo paese, e in Sicilia, negli ultimi anni la forbice tra ricchi e poveri si è allargata. Invertire questo processo deve essere una priorità dell’agenda politica. Per questo condivido le ragioni dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil; ragioni ancora più forti nella nostra regione, attraversata […]

PALERMO – “Senza equità non c’è futuro. In questo paese, e in Sicilia, negli

ultimi anni la forbice tra ricchi e poveri si è allargata.

Invertire questo processo deve essere una priorità dell’agenda

politica. Per questo condivido le ragioni dello sciopero generale

indetto da Cgil e Uil; ragioni ancora più forti nella nostra regione,

attraversata da una crisi sociale devastante e dove rischiamo di veder

sprecati o inutilizzati pure i fondi del PNRR.

Dalle piazze e dai lavoratori arriva forte questa richiesta. Sarebbe

errore imperdonabile non farlo.”

Lo dichiara Claudio Fava sullo sciopero generale nazionale di oggi

indetto dalle confederazioni CGIL e UIL.