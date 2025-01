Sequestrati armi e droga durante le perquisizioni per il tentato omicidio di un romeno. Arrestato pure uno straniero per spaccio

MARSALA – Le attività di perquisizione disposte dalla Procura di Marsala per l’arresto degli indagati del tentato omicidio del giovane romeno del 21 gennaio scorso, hanno permesso ai Carabinieri della Compagnia di Marsala, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Palermo, di sequestrare armi e droga. Infatti, fatto ingresso nelle abitazioni dei due marsalesi i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella loro disponibilità due pistole: il 30enne alla vista dei militari avrebbe provato a disfarsi di un calibro 6.35 e del relativo ingente quantitativo di munizionamento lanciando tutto dalla finestra; il 25enne era, invece, in possesso di una semiautomatica cal. 7.65 priva di cartucce.

L’ulteriore perquisizione delegata di un’altra abitazione, a loro in uso, permetteva ai militari dell’Arma di sorprendere un soggetto straniero di 34 anni in possesso di cocaina, crack, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 150 grammi di droga, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il cittadino extracomunitario è stato arrestato in flagranza, mentre stupefacente e armi venivano sottoposti a sequestro.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di reato, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.