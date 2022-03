Sequestro di alimenti presso un’azienda conserviera

TRAPANI – Lo scorso 9 marzo, in Trapani, i Carabinieri del NAS di Palermo, con il supporto del personale del locale Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria presso un’azienda conserviera di prodotti ittici procedevano al sequestro penale di Kg. 143 di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, conservati a […]

TRAPANI – Lo scorso 9 marzo, in Trapani, i Carabinieri del NAS di Palermo, con il supporto del personale del locale Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria presso un’azienda conserviera di prodotti ittici procedevano al sequestro penale di Kg. 143 di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, conservati a temperatura ambiente nonché di confezioni su cui erano apposte etichette riportanti un marchio “CE” inesistente e sulle quali risultava modificata la data di scadenza dei prodotti.

Nel corso della medesima verifica i militari:

– rinvenivano nella citata struttura anche Kg.1.125 di legumi e frutta secca privi della

documentazione circa la provenienza;

– rilevavano che il locale adibito al sezionamento ed alla lavorazione dei prodotti ittici presentava carenze igienico-sanitarie;

e procedevano al sequestro amministrativo dei vegetali nonché del suddetto locale.

A seguito delle violazioni riscontrate il titolare è stato segnalato, per le valutazioni del caso, alla Procura della Repubblica di Trapani ed alle competenti Autorità Amministrative.