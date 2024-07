Serata e menu speciali per l’anniversario del Ristorante Orasea di Selinunte

MARINELLA DI SELINUNTE – Serata Speciale con ampia partecipazione Domenica 28 Luglio 2024 in occasione dell’anniversario del Ristorante Orasea di Selinunte. Dopo l’aperitivo, cena a 4 portate preparate dallo chef Ciccio Gallo. Il dessert è stato affidato allo staff della storica pasticceria Nino Genco di Santa Ninfa che ha preparato una torta in diretta durante la serata. Molto piacevole la musica live con la band di Chiara Gandolfo, Alberto Falco e Nicola Mangiaracina. Soddisfatti i commensali: “Tanta classe è una pietra rara a Selinunte”, hanno ribadito unanimi l’avv. Mimma Amari e il suo consorte Francesco Cannia. Presente anche Gaspare Genco che ha sostenuto il suo pasticciere Nino Navarra che ha preparato la torta in diretta.