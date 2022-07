Servizi antimovida. 5 denunciati dai Carabinieri

MAZARA DEL VALLO – Nel fine settimana appena trascorso (2-3 luglio) i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno messo in atto una serie di servizi volti al contrasto della movida violenta e del rispetto delle norme del codice della strada. All’esito dei servizi sono state denunciate 5 persone.

Un pregiudicato mazarese classe 89 è stato deferito dagli uomini dell’Arma in quanto sono stati raccolti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine al furto di un tablet e bigiotteria varia avvenuto in un appartamento nel quartiere di Mazara due lo scorso mese di giugno. Lo stesso 35enne è stato inoltre denunciato per ricettazione in quanto al momento del controllo sarebbe stato alla guida di un’auto oggetto di furto e sprovvisto di patente di guida.

Altro mazarese pregiudicato di 35 anni è stato invece denunciato in quanto sarebbe l’autore di un furto di un’autovettura che è stata recuperata dai Carabinieri operanti e riconsegnata al legittimo proprietario.

Durante i controlli al codice della strada è stata sottoposta a controllo un’auto con a bordo 3 soggetti trovati in possesso, a seguito di perquisizione, di 4 coltelli a serramanico di 16 e 18 cm. Per questo venivano denunciati per il reato di porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere. Il guidatore risultava inoltre alla guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio.