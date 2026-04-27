Servizi straordinari di controllo del territorio nel week end. 4 denunce dei Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, accanto ai normali servizi istituzionali hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza in vista anche della ricorrenza della Festa della Liberazione.

In particolare sono stati eseguiti una serie di controlli volti a garantire la sicurezza degli utenti della strada attraverso la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada, al termine dei quali sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani n. 4 soggetti.

n. 1 soggetto di Trapani è stato sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente e con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti;

n. 2 soggetti di Trapani sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza la patente di guida in condizioni di recidiva nell’ultimo biennio;

n. 1 soggetto di Erice in seguito ad un controllo mentre camminava a piedi veniva trovato in possesso di una grossa forbice per la quale non ha saputo giustificare la motivazione del possesso fuori dalla propria abitazione.

Durante il medesimo contesto operativo sono state controllate oltre 100 persone a bordo di 68 veicoli, elevate 5 contravvenzioni al cds, 2 patenti ritirate per uso di smartphone alla guida e 4 persone segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità.