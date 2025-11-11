Servizi straordinari di ottobre di prevenzione e controllo del territorio

TRAPANI – Nel mese di ottobre 2025, nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i Sindaci del territorio, declinati in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 57 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 6.256 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 38 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate n. 3 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di ottobre sono state accertate n. 619 infrazioni, di cui n. 4 per eccesso di velocità, n. 7 per guida in stato di ebbrezza, n. 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 67 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 14 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 14 per circolazione senza uso del casco, n. 13 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 160 per circolazione con veicolo senza revisione. Sono stati rilevati n. 26 incidenti.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada sono stati n. 5 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 63 per circolazione senza assicurazione, n. 8 per assicurazione scaduta e n. 52 per altri motivi.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di ottobre, ha sottoposto n. 32 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n.11 sono risultate irregolari, di cui n. 3 nell’edilizia, n. 2 nell’agricoltura, n. 1 nell’industria e n. 5 nel terziario. N. 3 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nello stesso periodo, la Questura di Trapani ha adottato i seguenti provvedimenti:

N. 12 avvisi orali;

N. 2 fogli di via;

N. 7 ammonimenti del Questore;

N. 5 divieti di accesso esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento.

Nei fine settimana del decorso mese di ottobre, sono proseguiti serrati i controlli interforze, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala e Mazara del Vallo.

Risultano:

N. 1711 persone identificate (di cui n. 298 con precedenti di polizia e n. 57 extracomunitari);

N. 874 veicoli controllati;

N. 57 violazioni al Codice della Strada accertate;

N. 13 sequestri amministrativi di veicoli;

N. 1 fermo amministrativo di veicolo;

N. 4 controlli amministrativi.

Dai 20 servizi effettuati nei comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure” risultano:

N. 249 controlli su strada;

N. 24 sanzioni elevate;

N. 11 persone deferite all’A.G. (di cui n. 1 straniero);

N. 5 sequestri: stupefacenti: gr. 1,000 hashish, gr 0,6 di crack e gr. 7,00 di marjuana e n. 1 coltello.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 93 provvedimenti di sospensione, di cui n. 15 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 8 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 41 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 29 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato, nel mese di ottobre, n. 16 colloqui e notificato n. 24 convocazioni, emanando n. 6 provvedimenti sanzionatori e n. 10 formali inviti.

Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura di Trapani, sono stati disposti n. 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi n. 8 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo (settore olivicolo, import ed export, commercio abbigliamento intimo, costruzioni, ristorazione ed edilizia e movimento terra) e sono state inserite negli elenchi della White List n. 28 ditte.