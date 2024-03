Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

TRAPANI – Proseguono nel capoluogo e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio.

Nel mese di febbraio 2024 le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 82 servizi straordinari che hanno riguardato, nel Capoluogo, il Centro Storico e in provincia, nelle aree ritenute “a rischio”, i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

Effettuati n. 4.896 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate n. 187 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciate n. 8 all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di febbraio n. 47 colloqui e notificato n. 63 convocazioni, emanando n. 20 provvedimenti sanzionatori e n. 28 formali inviti, a fronte di una media mensile nell’anno 2023 rispettivamente di n. 17 e di n. 18.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di febbraio sono state accertate n. 638 infrazioni, di cui n. 8 per eccesso di velocità, n. 9 per guida in stato di ebbrezza, n. 94 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 17 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 18 per circolazione senza uso del casco, n. 18 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 177 per circolazione con veicolo senza revisione, nonché rilevati n. 33 incidenti.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 65 provvedimenti di sospensione, di cui n. 20 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e n. 7 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 38 per altre violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura di Trapani sono stati disposti n. 15 provvedimenti di divieto di detenzione armi e adottato 1 provvedimento di rigetto di richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, c.d. White List e n. 6 informazioni antimafia di contenuto interdittivo, discendenti da inchieste giudiziarie e su proposte del Gruppo Interforze coordinato da questa Prefettura.