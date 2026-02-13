Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, mese di gennaio 2026

TRAPANI – Nel mese di gennaio 2026, come disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i Sindaci del territorio, declinati in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 66 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 6.529 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 34 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state denunciate n. 10 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate n. 520 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui n. 6 per eccesso di velocità, n. 10 per guida in stato di ebbrezza, n. 5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 61 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 8 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 6 per circolazione senza uso del casco, n. 15 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 116 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione sono stati n. 5 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 53 per circolazione senza assicurazione, n. 4 per assicurazione scaduta e n. 10 per altri motivi.

Sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade n. 341 pattuglie, che hanno controllato n. 2219 persone, n. 1379 veicoli e contestato n. 536 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state n. 15. Sono state ritirate n. 36 patenti di guida e n. 47 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 1080 punti sulla patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati n. 1199, di cui n. 3 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcoolica; un conducente è stato denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, che hanno portato al controllo di n. 56 veicoli pesanti, accertando n. 69 infrazioni.

L’espletamento di attività di Polizia giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente n. 10 persone di cui n. 1 tratta in stato di arresto e n. 9 denunciate in stato di libertà.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati n. 3: un’attività di autonoleggio, un’attività di soccorso stradale e un’agenzia di disbrigo pratiche auto.

La Polizia Stradale di Trapani, inoltre, con proprio personale specializzato, ha contribuito ad un’attività di polizia giudiziaria nella provincia di Palermo, conclusasi con n. 5 indagati per corruzione.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di gennaio, ha sottoposto n. 7 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 5 sono risultate irregolari: n. 1 nell’edilizia e n. 4 nel terziario e commercio. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nei fine settimana sono proseguiti serrati i controlli interforze ad alto impatto, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo.

Risultano:

● N. 834 persone identificate (di cui n. 136 con precedenti di polizia e n. 27 extracomunitari);

● N. 469 veicoli controllati;

● N. 60 violazioni al Codice della Strada accertate;

● N. 7 sequestri amministrativi di veicoli.

Da n. 20 servizi nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● N. 136 controlli su strada;

● N. 26 sanzioni elevate;

● N. 6 persone deferite all’A.G. (di cui n. 1 straniero);

● N. 1 sequestro di armi;

● N. 4 soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 95 provvedimenti di sospensione, di cui n. 25 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 18 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 20 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 32 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di gennaio n. 26 colloqui e notificato n. 35 convocazioni, emanando n. 19 provvedimenti sanzionatori e n. 7 formali inviti. Nello stesso mese le segnalazioni sono state n. 33.

Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura di Trapani, sono stati disposti n. 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi n. 4 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo: nel settore dell’agricoltura (ortofrutta – aziende agricole frutti oleosi – aziende agricole vigneti uliveti e pastorizia ovini e caprini) ed un’associazione a tutela dei cittadini, emersa dagli atti giudiziari dell’Operazione “Eirene”.

Sono state inserite negli elenchi della White List n. 18 ditte.

Nel decorso mese di gennaio, sono stati emessi n. 8 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti degli immigrati, per allontanamento.

Con riferimento al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno in merito ai controlli di sicurezza di pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo ed in esito alle determinazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. e di dedicato Tavolo Tecnico, nella settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, sono stati effettuati controlli congiunti, con personale delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei VV. F. e delle locali Polizie Municipali, nonché con personale tecnico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e dell’ASP. nei comuni di Marsala, Trapani e Castellammare del Golfo, nel corso dei quali è emerso che i locali controllati erano carenti in merito alle dotazioni prescritte dalla normativa antincendi e alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e dalle licenze rilasciate degli enti competenti.

All’esito dei controlli sono state applicate diverse sanzioni.

In particolare, a Trapani si è proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare di un ristorante e, nel contempo, sono state applicate sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal Comune e per la mancata adozione delle misure di prevenzione incendi, con diffida formale a mettersi in regola entro 7 giorni dalla contestazione. A Castellammare del Golfo, il Sindaco ha ordinato la sospensione immediata dell’attività, assegnando il termine di 30 giorni per il ripristino dei requisiti mancanti o per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati.