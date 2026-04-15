Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorioMese di marzo 2026

TRAPANI – Nel mese di marzo 2026, come disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i Sindaci del territorio, e declinato in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 50 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 5.742 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 31 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e n. 1 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate n. 581 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui n. 10 per eccesso di velocità, n. 6 per guida in stato di ebbrezza, n. 5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 97 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 8 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 14 per circolazione senza uso del casco, n. 14 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 168 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazioni sono stati n. 3 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 89 per circolazione senza assicurazione, n. 8 per assicurazione scaduta e n. 16 per altri motivi.

Nel corso del mese di marzo 2026 sono state impiegate, per il controllo di strade e autostrade, n. 349 pattuglie che hanno controllato n. 2182 persone, n. 1451 veicoli e contestato n. 443 infrazioni. Sono state ritirate n. 22 patenti di guida e n. 47 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 799 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati n. 1202, di cui n. 3 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre n. 2 conducenti sono stati denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel settore del trasporto professionale ci sono stati controlli di n. 133 veicoli pesanti, accertando n. 80 infrazioni.

L’espletamento di attività di Polizia giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente n. 11 persone, di cui n. 1 tratta in stato di arresto e n. 10 denunciate in stato di libertà. È stato controllato n.1 esercizio pubblico in attività di soccorso stradale, conclusasi con esito regolare.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di marzo, ha sottoposto n. 20 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 11 sono risultate irregolari: n. 5 nell’edilizia e n. 6 nel terziario. Cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nell’ambito dei provvedimenti relativi ai servizi per la tutela ambientale, nel mese di marzo sono state segnalate n. 2 contestazioni, con n. 2 persone denunciate per abbandono di rifiuti nei territori di Erice e Marsala.

Nei fine settimana sono proseguiti serrati i controlli interforze ad alto impatto, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Risultano:

● N. 661 persone identificate (di cui n. 135 con precedenti di polizia e n. 13 extracomunitari);

● N. 313 veicoli controllati;

● N. 1 violazioni al Codice della Strada accertate;

● N. 1 persona deferita in stato di libertà;

● N. 2 controlli amministrativi.

Da n. 27 servizi nei comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Valderice e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● N. 307 controlli su strada;

● N. 19 sanzioni elevate;

● N. 22 persone deferite all’A.G. (di cui n. 4 stranieri);

● N. 2 persone arrestate;

● N. 22 sequestri (n. 4 di munizioni e sostanze stupefacenti tipo cocaina, marijuana, hashish, crack e cannabinoidi)

● N. 15 soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 54 provvedimenti di sospensione, di cui n. 13 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 6 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 12 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 23 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di marzo n. 40 colloqui e notificato n. 75 convocazioni, emanando n. 16 provvedimenti sanzionatori e n. 7 formali inviti. Nello stesso mese le segnalazioni sono state n. 34.

Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura di Trapani, sono stati disposti n. 17 provvedimenti di divieto di detenzione armi ed è stato emesso un provvedimento art. 94 bis (cantina sociale) e sono stati emessi n. 2 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo (n. 1 white list e n. 1 vendita ortofrutta).

Sono state inserite negli elenchi della White List n. 13 ditte.

Nel decorso mese di marzo, sono stati emessi n. 6 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati, per allontanamento.

Con riferimento al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno in merito ai controlli di sicurezza di pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo ed in esito alle determinazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. e di dedicato Tavolo Tecnico, nel mese di marzo 2026, sono stati effettuati n. 8 controlli congiunti, con personale delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei VV. F. e delle locali Polizie Municipali, nonché con personale tecnico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e SIAV (Servizio Igiene degli Ambienti di Vita) dell’ASP nei comuni di Trapani, Marsala, Alcamo e Castellammare del Golfo nel corso dei quali è emerso che taluni locali controllati erano carenti in merito alle dotazioni prescritte dalla normativa antincendi, alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e igienico sanitaria e dalle licenze rilasciate degli enti competenti.

All’esito dei controlli, sono state applicate diverse sanzioni amministrative.

In particolare, a Trapani, presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono state riscontrate varie irregolarità.

Personale della Polizia di Stato ha accertato che si teneva un trattenimento danzante in assenza della necessaria licenza comunale di pubblico spettacolo e delle necessaria agibilità dei locali e si è proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante; non erano appositamente esposte le tabelle alcolemiche e non erano disponibili gli apparati per la rilevazione del tasso etilico; erano tenute in funzione apparecchiature elettroacustiche amplificate per la diffusione sonora di musica, in difformità alle relazioni tecniche di impatto acustico prodotte, in quanto non erano in funzione i limitatori previsti.

I Vigili del Fuoco hanno riscontrato l’assenza di personale addetto antincendio; la mancata esibizione del Documento Valutazione Rischi, del piano d’emergenza, del registro dei controlli; l’insufficienza dei presidi antincendio presenti (estintori e cartellonistica); la mancata esposizione delle planimetrie di orientamento. Per tali violazioni è stata avviata la procedura sanzionatoria per la mancata adozione delle misure di prevenzione incendi.

Il personale della Guardia di Finanza ha proceduto ad identificare il personale dipendente ed il Dj presente per verificare la regolarità del rapporto di impiego.

A Castellammare del Golfo, presso un’attività di ristorazione, personale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato alcune irregolarità in relazione alla sicurezza antincendio, impartendo le dovute prescrizioni al fine di ripristinare le carenze rilevate. Personale dell’ASP – Servizio SIAN – ha rilevato delle irregolarità in ambito igienico-sanitario.

Presso un’altra attività di ristorazione i Vigili del Fuoco hanno riscontrato alcune violazioni in materia di norme antincendio, per mancato rinnovo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio e mancanza delle luci di emergenza nel locale cucina. Personale dell’ASP – Servizio SIAN – ha rilevato delle irregolarità in ambito igienico-sanitario, in particolare è stata riscontrata una difformità nella planimetria autorizzata rispetto allo stato dei luoghi. Inoltre è stata impartita una prescrizione in ambito igienico-sanitario per attestato di formazione personale alimentarista scaduto.

Dai suddetti controlli si sono riscontrate n. 14 violazioni amministrative con sanzioni pari ad € 30.312,51 e n. 3 violazioni penali con sanzioni pari ad € 387,25.