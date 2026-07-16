Servizio civile, bando per l’accompagnamento dei/delle grandi invalidi/e e dei/delle ciechi/e civili

ROMA – Pubblicato l’avviso relativo al bando di selezione di 947 operatori e operatrici volontari/e da impiegare in 71 progetti di Servizio civile per l’accompagnamento dei/delle grandi invalidi/e e dei/delle ciechi/e civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi su cinque o sei giorni a settimana.

Ciascun/a operatore/trice volontario/a selezionatə sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servisio Civile Universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio 519,47 euro, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai/e e impiegatə

Il termine per inviare la candidatura è stato prorogato, si ha tempo fino al 28 agosto 2026 per candidarsi.