Servizio civile, otto volontari per la Caritas diocesana

MAZARA DEL VALLO – Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, la Caritas diocesana anche quest’anno partecipa al bando e selezionerà 8 volontari, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale “Giovani in laboratorio 2023 – Mazara del Vallo”. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo favorire l’inserimento graduale dei minori mazaresi e tunisini nell’ambito scolastico e sociale in cui sono inseriti, coinvolgendo le famiglie. La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 15 febbraio 2024 alle ore 14. Tutte le informazioni tecniche sul bando sono disponibili sul sito diocesimazara.it, alla voce Servizio Civile.