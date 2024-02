PALERMO – Servizio Civile Universale in Sicilia, entro il 15 febbraio.

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani sul territorio siciliano possono scegliere il Servizio Civile a supporto e inclusione di persone con disabilità e persone in pena alternativa al carcere nelle province di Catania, Ragusa e Trapani. Si tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 15 febbraio.

Con l’ente sono disponibili 26 posti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Trapani. Scegliendo uno dei 2 progetti disponibili i giovani potranno coinvolgersi e sperimentarsi per un anno a supporto di adulti con disabilità, immigrati e persone provenienti dall’area penale che frequentano 2 cooperative sociali e un centro diurno e a supporto di persone con disabilità che vivono in 9 case famiglia dell’ente.

Il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio attorno a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 € mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle ore 14.00 di giovedì 15 febbraio 2024.

Nel progetto ANCH’IO VALGO 2024 ci sono 6 posti disponibili per giovani che vogliano spendersi in attività di inclusione socio-occupazionale rivolte ad adulti con disabilità, immigrati e persone in pena alternativa al carcere che frequentano 2 cooperative sociali e un centro diurno dell’ente a Catania e a Santa Venerina. 2 posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche. Nel progetto C’È POSTO ANCHE PER TE 2024, invece, l’associazione cerca 20 giovani che abbiano il desiderio di coinvolgersi nella bellezza della vita di casa famiglia, in attività di supporto a persone con disabilità accolte tra Catania, Giarre, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Modica, Scicli e Trapani. 5 posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche.

“La possibilità di poter stare per un anno affianco a persone con disabilità e varie vulnerabilità si traduce in un lavoro per l’inclusione e la valorizzazione delle abilità personali di ogni persona accolta”, – raccontano Salvatore e Patrick, volontari in Servizio Civile a Santa Venerina.

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani potranno scegliere anche uno dei 44 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2023-24/

Un’opportunità di orientamento per i giovani è l’iniziativa “Porte aperte per…”, che permette di incontrare direttamente l’associazione e le diverse sedi dove è possibile candidarsi. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e si verrà ricontattati.

Per i requisiti e le modalità di candidatura: