Servizio coordinato dei carabinieri. Arresti denunce e sanzioni per mancanza di green pass

TRAPANI – Nel fine settimana scorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e contrasto a forme di criminalità predatoria, repressione dei reati in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, nonché del rispetto delle prescrizioni covid-19 e del codice della strada.

Durante i controlli alla circolazione stradale veniva deferito all’A.G. un trapanese classe 71 per guida in stato di ebbrezza alcoolica, poiché, sottoposto a controllo, veniva trovato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche con un riscontrato tasso alcoolemico pari a 1,05 g/l.

Ambito medesimo contesto operativo, venivano segnalati alla locale Prefettura di Trapani, per l’uso personale di sostanze stupefacenti quali assuntori non terapeutici, 3 soggetti trapanesi poiché sottoposti a perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso rispettivamente di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro.

Inoltre, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, venivano sanzionate amministrativamente per aver svolto attività lavorativa nel settore privato senza essere in possesso di certificazione verde covid-19 il titolare di un bar sito a Paceco e il titolare ed un dipendente di un esercizio commerciale della frazione di Marausa.

I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata invece hanno tratto in arresto un pregiudicato classe 99 in esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Trapani. Il soggetto, S.G., in atto sottoposto alla misura alternativa del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, veniva ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a seguito delle reiterate violazioni riscontrate e segnalate dai Carabinieri operanti.