Servizio dell’1 gennaio: anticipata al 31 dicembre la raccolta di plastica e lattine; la raccolta dell’umido e del vetro non sarà effettuata

PARTANNA – Pubblichiamo l’avviso pubblico dell’Area III, sezione III del Comune di Partanna relativo al cambio della giornata di raccolta plastica e lattine per capodanno giovedì 01/01/2026.

AVVISO DEL COMUNE DI PARTANNA

“Si informa la cittadinanza, che in concomitanza con le festività natalizie, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti plastica e lattine previsto nella giornata di capodanno giovedì 01/01/2026 sarà anticipato a mercoledì 31/12/2025.

Il servizio porta a porta previsto per la raccolta dell’umido e del vetro non verrà effettuato, pertanto le utenze che hanno necessità di conferire i rifiuti umido e vetro in tale giornata, potranno conferire presso il CCR di C/da Bevaio Nuovo dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

Il Tecnico Incaricato Geom. Tommaso Atria

Il Responsabile dell’AREA III LL-PP Calderone”