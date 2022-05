Servizio di controllo del territorio. 5 denunciati dai carabinieri

MARSALA – Il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio prevalentemente nel centro storico della città.

All’esito dei servizi sono state denunciate 5 persone presunte responsabili di condotte illecite.

Durante un controllo, a seguito di perquisizione personale, sono stati sorpresi due soggetti di 39 e 22 anni con in tasca dei coltelli a serramanico di circa 15 cm.

Altro soggetto classe ‘67, in atto sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari è stato fermato ad un posto di blocco nei pressi della sua abitazione alla guida di un’autovettura.

Altro ragazzo appena maggiorenne è stato deferito all’A.G. in quanto a seguito di incidente stradale esami clinici accertavano che lo stesso era risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Infine un 20enne marsalese è stato sorpreso ad asportare cavi elettrici dalla rete pubblica ed in possesso di un coltello di genere vietato, per questo è stato denunciato.

Nel medesimo contesto operativo venivano segnalati alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 soggetti, con relativo sequestro di 13 gr. di marijuana, 1,5 gr. ognuno di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.