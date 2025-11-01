Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri. Denunce e sanzioni

TRAPANI – Nella giornata di ieri (31 ottobre) i Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada.

I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani

un trapanese di 18 anni che in atto sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Trapani è stato fermato a bordo di un'autovettura nel comune di Erice;

un trapanese classe '82 sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di strumenti da taglio di genere vietato e di un cavo di rame della lunghezza di 30 mt. del quale non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza;

un 31enne trapanese in atto sottoposto alla sorveglianza di PS non era in casa al momento del controllo violando le prescrizioni del provvedimento;

un 32enne trapanese sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge;

due soggetti di 29 e 33 anni sorpresi alla guida senza la patente in quanto mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio;

un trapanese di 43 anni sorpreso a Piazzale Ilio ad esercitare la professione di parcheggiatore abusivo.

Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre identificate oltre 140 soggetti a bordo di 80 mezzi, elevate sanzioni al codice della strada, ritirate 2 patenti e posto sotto sequestro un veicolo.

I servizi straordinari continueranno per tutto il fine settimana.