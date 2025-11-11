Sessismo. Pellegrino “Agghiacciante arretratezza culturale. Politica, violenza verbale che è precursore di tutte le altre”

PALERMO – “Dalla lettura di alcuni brani delle intercettazioni, al di là di ogni aspetto penalmente rilevante su cui sta indagando la Magistratura, emerge un quadro agghiacciante di arretratezza culturale, quasi medievale, fatto di un linguaggio sessista e volgare che dovrebbe essere ormai consegnato ai libri di storia.

È evidente, purtroppo, che questo retaggio rappresenti ancora il corredo culturale di una parte della politica siciliana, e ciò è del tutto inaccettabile.

Esprimo la mia piena solidarietà all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, così come a tutte le donne, vittime dirette e indirette di quella che è, senza dubbio, una forma di violenza.

Questa vicenda conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza di un impegno delle istituzioni che, ai temi irrinunciabili della legalità e della trasparenza, unisca con forza quello per il contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere, ivi compresa quella verbale, troppo spesso sottovalutata ma che è spesso precursore di tutte le altre”.

Lo dichiara a nome di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia il Presidente Stefano Pellegrino.