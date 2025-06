Sette i nuovi specialisti al termine delle procedure di mobilita’. Modificata la dotazione organica aziendale

TRAPANI – Sette nuovi specialisti medici in servizio a tempo indeterminato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in sei diverse discipline. L’Asp, infatti, ha ultimato la procedura di mobilità per titoli e colloquio, che porterà all’ingresso di sette nuovi dirigenti medici, specializzati in sei diverse discipline, che andranno a rafforzare i servizi sanitari su tutto il territorio provinciale. Le specialità interessate sono Anestesia e Rianimazione, Chirurgia toracica, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia, Fisica e Riabilitazione, e Organizzazione dei Servizi sanitari di base.

Questa procedura rientra nel più ampio piano di reclutamento previsto dal maxi-bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 191 specialisti medici, varato lo scorso febbraio. I sette dirigenti medici prenderanno servizio non appena avranno ricevuto il nullaosta dalle rispettive strutture di provenienza e formalizzato la firma del contratto con l’Asp.

Per coprire i 184 posti vacanti rimanenti, l’Azienda, adesso, procederà con concorsi dedicati per ciascuna specialità. Per accelerare i tempi, molte commissioni esaminatrici sono già state nominate, mentre le restanti sono in fase di completamento. Questo permetterà di procedere celermente con le nuove selezioni così da garantire un servizio ospedaliero sempre più efficiente e completo per i cittadini della provincia.

Il direttore generale facente funzioni dell’Asp, Danilo Palazzolo, ha inoltre emanato una delibera con la quale viene effettuata una modifica qualitativa della Dotazione organica e della Programmazione triennale del Fabbisogno del personale, per adeguarle alle nuove esigenze di salute del territorio, così modulata:

un Dirigente Urologo da destinare all’ospedale di Marsala, dato l’incremento del tasso di occupazione dei posti letto nella U.O.C;

un Dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile per attivare il Centro di secondo livello per le cefalee in età evolutiva al Distretto di Trapani;

due posti di Dirigente medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria;

due posti di Dirigente medico nella disciplina di Malattie Infettive;

due Tecnici di Radiologia da destinare all’unità operativa di Radioterapia del P.O. di Mazara del Vallo;

cinque posti di Ostetrico per completare l’attuazione del “Modello mono-professionale a conduzione Ostetrica”;

n. 1 posto di Ortottista;

n. 1 posto nel profilo di Dietista;

tre posti di Tecnico di Neurofisiopatologia.

Viene infine prevista l’istituzione di ulteriori 27 posti di Operatore Socio-Sanitario.