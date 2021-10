Settimana europea della Programmazione: l’istituto Radice Pappalardo aderisce alla Codeweek 2021

CASTELVETRANO – La settimana europea CodeWeek, dedicata alla programmazione, quest’anno si è svolta dal 9 al 24 ottobre e ha visto concretizzarsi una serie di attività di introduzione al coding e al pensiero computazionale, con scopo educativo e didattico, in conformità alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 2018.Gli eventi della programmazione sono stati curati da Alessandro Bogliolo, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, presso l’Università degli Studi di Urbino e da INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Sull’importanza di questa attività riconosciuta dalla Commissione Europea dal 2018, l’Istituto Radice-Pappalardo ha aderito alla Settimana del Codice ovvero attività relative al coding e al pensiero computazionale che ha coinvolto tutti gli alunni, grandi e piccoli, con un approccio divertente e giocoso. Dalle attività unplugged (senza dispositivo), con carta e matita e sfide con Cody Roby, a corsi e lezioni su Code.org, per imparare ma soprattutto per divertirsi e scoprire nuove opportunità. L’entusiasmo manifestato dai volti sorridenti degli alunni e la voglia di imparare sono diventati contagiosi collanti che hanno unito tutte le classi dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado in un’ottica di continuità.

Ogni docente ha organizzato un evento codeweek per la propria classe e questo evento è stato inserito nella mappa di CodeWeek. Nell’arco delle due settimane, gli studenti, coadiuvati da docenti qualificati, hanno partecipato a laboratori interattivi online, ad animazioni con Minecraft e creazioni di giochi come la famosa saga di Guerre Stellari. In questo contesto ludico, i giovani apprendono concetti come direzione, evento, sequenza: elementi fondamentali della programmazione.

Ma le sfide non si fermano qui. L’Istituto ha, inoltre, aderito alla Codeweek4All, la possibilità di fare rete con altri soggetti alla scopo di raggiungere determinati obiettivi. Se l’alleanza prodotta perviene a 10 obiettivi, la scuola ottiene il Certificato di eccellenza Codeweek. Il nostro Istituto ha superato ad oltranza il limite di 10 obiettivi e ha ottenuto il Certificato di merito direttamente dalla Commissione europea.