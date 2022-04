Settimana Santa, tornano le Processioni a Petrosino. Appuntamento per la Domenica delle Palme e per venerdì 15 aprile

PETROSINO – Saranno tre gli appuntamenti religiosi che si svolgeranno durante la Settimana Santa a Petrosino organizzati dalla Parrocchia Maria Santissima delle Grazie guidata da don Carmelo Caccamo.

S’inizierà il 10 aprile con la tradizionale Processione della Domenica delle Palme. Il corteo prenderà il via alle ore 10 e si snoderà in piazza Francesco De Vita e in via Marsala. Il 15 aprile, poi, si svolgerà la Processione del Venerdì Santo con inizio alle ore 17.30. L’itinerario sarà il seguente: piazza Francesco De Vita, viale Francesco De Vita, via X luglio, via Cafiso (lato destro), via Alcide De Gasperi, rotatorio Santa Venera,via Alcide De Gasperi, via Pietro Nenni e piazza Francesco De Vita. Infine il giorno di Pasqua (domenica 17 aprile) è in programma dalle ore 10.30 alle ore 11.30 la cosiddetta “Aurora” che prenderà il via da piazza Francesco De Vita.