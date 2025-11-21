“Shame on you” è l’ultima opera di Laika in occasione del “World children’s day”

ROMA – In occasione del World Children’s Day (20 novembre), Laika ha presentato a Roma la sua nuova opera Shame on You, affissa in via Bobbio, davanti a una scuola elementare. Il lavoro ritrae un bambino palestinese di Gaza con un braccio e una gamba amputati: lo sguardo è scuro, parzialmente nascosto, mentre due lacrime nere gli solcano il volto. Sul petto, la scritta “Shame on you”, indirizzata – spiega l’artista – «a tutti gli adulti autori o complici di genocidio».

Laika richiama così l’attenzione sul contrasto tra la ricorrenza dedicata ai diritti dell’infanzia e la realtà odierna. A 36 anni dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, il quadro globale resta drammatico.