Si allontana più volte dalla comunità. Si aprono le porte del carcere per un minorenne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 16enne trapanese in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo.

Il giovane, nel luglio scorso, sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri di Trapani all’interno del locale caldaia di una palazzina del quartiere Fontanelle intento a confezionare dosi di sostanze stupefacenti. All’esito della perquisizione venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro crack, hashish e banconote di vario taglio per oltre 700 euro.

A seguito dell’arresto il 16enne veniva collocato in una comunità di recupero di Castellammare del Golfo dalla quale più volte si sarebbe allontanato, in violazione delle prescrizioni imposte.

A seguito delle documentate violazioni, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso il carcere Malaspina di Palermo.