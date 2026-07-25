Si apre oggi per chiudersi domani la 10^ Sagra della Cipolla Rossa di Partanna

PARTANNA – Oggi, con apertura degli stand espositivi alle ore 19, e domani, organizzata dall’Associazione Belice Valle si terrà la 10^ Sagra della Cipolla Rossa tipica di Partanna: saporita, grossa e carnosa la cipolla rossa è ottima da mangiare sia nelle insalate, sia cotta impanata al forno, sia caramellata, sia nelle arancine bomba, sia come base per la preparazione dei diversi sughi. Nell’occasione di oggi sarà possibile degustare la cipolla nelle sue diverse modalità di preparazione. In piazza Falcone e Borsellino oggi alle 19,30 si terrà il Concerto Vieni nel mio cuore “Ultimo” Tribute Band. Sempre oggi alle ore 18 nell’Area Archeologica di Contrada Stretto sono previste, in collaborazione con la Fondazione Tusa, una visita guidata all’Area archeologica, e domani, 26 luglio, alle ore 19 Assonanze contemporanee con Emilio Isgrò che dialoga con Bruno Corà ed alle 21 l’esibizione di Danilo Rea al pianoforte.