TRAPANI – Si conclude a Trapani il primo International Piano Competition Domenico Scarlatti-Città di Trapani, competizione di primo livello, organizzata dall’Associazione ‘Trapani Classica’ in collaborazione con il Comune di Trapani e l’Ente luglio musicale, che per una settimana ha posto la città capoluogo al centro della scena culturale internazionale e oltre, richiamando giovani e geniali pianisti da tutta Italia e dal mondo, ed essendo inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni e servizi per musicisti e concorsi. L’evento, che ha preso il via il 25 marzo a Palazzo D’Alì, dove si è svolto quotidianamente, si conclude con il Concerto dei Vincitori, nell’ambito della serata di gala al Teatro Ariston, questa sera (1 aprile). Presidente della giuria è stato il maestro Marcella Crudeli, simbolo del pianismo italiano, grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (2020) e commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (2007).

Direttore artistico del concorso, e della stagione concertistica di Trapani Classica, è Vincenzo Marrone d’Alberti, pianista di fama internazionale, pluripremiato e vincitore del Plötz Top 500 – Premio Internazionale alla carriera grazie al quale è stato inserito nel libro Top 500 di Francoforte quale personalità tra le 300 più importanti nella città di Francoforte e della Germania e tra i migliori pianisti europei, particolarmente soddisfatto ed emozionato per l’intero svolgimento della manifestazione che ha riscosso uno straordinario successo. «Si è avverato un sogno che seguivo da tanti anni – dice -. La manifestazione è riuscita a promuovere e a diffondere la cultura musicale, a fornire ai giovani partecipanti un’occasione stimolante e formativa oltre che di scambio e di confronto culturale. Ringrazio la mia Associazione per il lavoro straordinario portato avanti e le istituzioni della città per averci supportato nell’iniziativa».

«Abbiamo creduto in questo progetto come Amministrazione Comunale – dicono il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore alla Cultura, Rosalia d’Alì – e siamo particolarmente orgogliosi del successo che ha avuto. Il livello artistico è stato altissimo. La città di Trapani ha ospitato talenti di grande livello e vuole lanciare un messaggio di pace. Che abbiano, infatti, partecipato, e anche vinto, giovani di tante nazionalità, è la dimostrazione che proprio da Trapani parte questo messaggio di solidarietà e unione che va oltre qualsiasi limite e confine ideologico. Ringraziamo il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti che si conferma essere una persona straordinaria, che ha ideato e realizzato tutto questo con assoluto amore, con l’unico obiettivo di dare alla propria città un evento importante».

La competizione è stata preceduta da una giornata di studi durante la quale autorevoli musicologi hanno presentato i risultati delle loro ricerche sulla famiglia Scarlatti di Trapani, cui è stato dedicato il Concorso, articolato in due sezioni: la prima per giovani esecutori, dai 10 ai 25 anni, divisi in tre categorie. La seconda, di Esecuzione pianistica, per pianisti dai 20 ai 35 anni, con lo svolgimento di tre prove. Le borse di studio ai giovani verranno offerte da famiglie storiche del territorio. Tutti i protagonisti di questa edizione saranno scritturati per la prossima stagione concertistica, anche i talenti non vincitori.

Questi i protagonisti della serata finale:

CATEGORIA A IGNAZIO ERRICO Primo Premio assoluto

CATEGORIA B PICCI ILARIA Primo Premio assoluto – ELOIZS INANI Primo Premio

CATEGORIA C EMANUELE SAVRON 1° Premio assoluto

LEONARDO SCICOLONE Primo premio

SARA METAFUNE Premio per la miglior sonata barocca

SEZIONE ESECUZIONE PIANISTICA DINA IVANOVA Primo premio – Russia

KISUK KWON Secondo premio – South Korea

EMANUELE SAVRON Terzo Premio – Italia

L’associazione ‘Trapani Classica’ ha assegnato il primo premio assoluto e il primo premio con il voto più alto.

Le borse di studio sono state offerte da benemeriti del territorio siciliano (Ilaria Delli Santi Cimaglia Gonzaga, Danilo Moncada Zarbo di Monforte, Associazione Trapani Classica, Giuseppe Grifeo dei Principi di Partanna, famiglia Capo – D’Aleo, Annamaria Malerba, Gabriele d’Alí, Vincenzo Marrone d’Alberti, Anna Chiara D’Ascoli, Giacometta Marrone d’Alberti) e da personalità del mondo imprenditoriale e della finanza mondiale (Paul Rizzo, Gisela e Wolfgang Sprung).