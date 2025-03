Si conclude con una lezione su Gioielli e ornamenti contemporanei il Corso on line promosso da BCsicilia

PALERMO – Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare si terrà mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 17 l’ultimo incontro del corso on line su “I Gioielli siciliani tra Storia e Arte”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, seguirà la lezione di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, dal titolo “I gioielli e gli ornamenti contemporanei in Sicilia”. Sabato 22 marzo è invece prevista la visita guidata al Museo Pepoli di Trapani e al laboratorio artistico del corallo. Il corso prevedeva nove lezioni e tre visite guidate. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

In questa ultima lezione del corso on line su “I Gioielli siciliani tra Storia e Arte” verranno esplorate le opere di artisti che hanno segnato, con le loro creazioni, un’epoca d’oro del Liberty siciliano e, tra questi, Sebastiano Sberna (1870-1942) che approderà a Palermo presso la famosa Casa Ducrot dove conoscerà Ernesto Basile, già noto architetto, anch’egli collaboratore della Ducrot, e si specializzerà a Firenze nel disegno di ornato e di architettura, assecondando anche la sua naturale attitudine per la scultura in legno, in argilla, marmo e pietra e per la creazione di gioielli e argenterie. Si proseguirà poi con la conoscenza di artisti orafi contemporanei che hanno tratto dalla natura la loro principale ispirazione. I gioielli siciliani della contemporaneità ripropongono, con materiali preziosi, le forme sinuose delle piante, i colori sgargianti del mare, i neri profondi dei vulcani. Si scoprirà, infine, quali sono le attuali scuole del gioiello che formano i futuri orafi dell’Isola.

Nella foto, gioiello contemporaneo.