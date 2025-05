Si conclude domani ad Alcamo il progetto “Il Camper della prevenzione” nelle scuole

ALCAMO – Si conclude per questo anno scolastico il progetto “Il Camper della Prevenzione” promosso dal Servizio Dipendenze (Ser.D) di Alcamo del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Trapani nell’ambito delle attività di prevenzione delle dipendenze e della promozione della salute e del benessere dei giovani e dei giovanissimi.

Domani, venerdi 23 maggio, ultima tappa dell’unità mobile che sosterà presso l’Istituto Tecnico “Girolamo Caruso” di Alcamo. Durante le nove tappe del tour sono state coinvolte anche le altre scuole superiori del territorio di Alcamo, Castellammare e Calatafimi Segesta: il Liceo “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, il Liceo scientifico e classico “Giuseppe Ferro” di Alcamo, l’Istituto “Bernardo Mattarella” di Castellammare del Golfo e Alcamo, l’istituto Vivona di Calatafimi Segesta.

L’equipe multidisciplinare del SerD di Alcamo, formata da psicologo, educatore, infermiere, assistente sociale e sociologo, ha coinvolto oltre 700 studenti del secondo anno, che hanno partecipato con molto interesse alle attività proposte e hanno espresso, in un questionario ad hoc, un notevole gradimento rispetto anche alla metodologia attiva adottata di tipo ludico-esperienziale.

Tra le attività principali: Virtual Experience sui comportamenti dei giovani di fronte alle droghe in situazioni di contesto a rischio; percorso esperienziale su tappeto con occhiali Alcovista per una simulazione di guida in stato di ebbrezza. e una gara a quiz per gruppi-classe su problematiche legate alle dipendenze patologiche da uso di alcol e sostanze stupefacenti, nonchè da dipendenze comportamentali (Gioco d’azzardo, dipendenza da tecnologie multimediali e videogiochi, pornografia, etc..).

Il Progetto, coordinato dall’UOC Dipendenze Patologiche SerD diretta da Paolo Pollina, riprenderà in autunno per il prossimo anno scolastico 2025-2026.