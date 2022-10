Si conclude oggi l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest e il Live Beer – Live music & craft beer

SAN VITO LO CAPO – Continua a San Vito Lo Capo l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest e il Live Beer – Live music & craft beer. Nonostante il maltempo, infatti, il calendario degli eventi non ha subito variazioni e tutte le attività si sono svolte regolarmente. Oggi (domenica 16 ottobre), ultimo giorno delle manifestazioni […]

SAN VITO LO CAPO – Continua a San Vito Lo Capo l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest e il Live Beer – Live music & craft beer. Nonostante il maltempo, infatti, il calendario degli eventi non ha subito variazioni e tutte le attività si sono svolte regolarmente. Oggi (domenica 16 ottobre), ultimo giorno delle manifestazioni organizzate dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la associazione Kubo Event, il calendario degli eventi è molto ricco. Da un lato lo sport da svolgere all’aria aperta, dall’altro gli approfondimenti sulla birra artigianale.

Triathlon, Mountain Bike, Sup, Water Bike, Climbing, Kite Surf, Trial Trekking, Diving, Frisbee e tante altre sono le attività che animeranno l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest. Per il Live Beer – Live music & craft beer esibizioni di musica live con i Clan dei City of Light (questa sera, domenica 16 ottobre, ore 20).

Tra gli appuntamenti più attesi il seminario che si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 17, dal titolo “C’è un ruolo dell’orzo nella birra artigianale! Se l’orzo è diverso, si può sfruttare questa diversità per produrre birre del territorio?”. La presentazione e la conduzione è affidata all’agronomo Filippo Salerno (AIAB Sicilia). Relazioneranno Roberto Rubino, presidente dell’Anfosc e responsabile Tecnico Scientifico “Metodo Nobile” con l’intervento “I metaboliti e i fattori che li determinano”; Biagio Barbagallo, agronomo, presidente AIAB Sicilia: “Produzione di grani antichi in biologico, e le birre artigianali”; Luca Traina Birrificio Paul Bricus: “le scelte di qualità per la produzione della birra”; Simone Scaduto: “cereali e qualità del malto”; Alfonso del Forno, presidente del consorzio “Metodo Nobile”, coordinatore Regione Campania Unionbirrai Beer Tasters: “Le birre del territorio e segnali di futuro”.