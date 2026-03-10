Si è conclusa oggi (10 marzo) la seconda edizione del concorso “Colora la Sicilia su due ruote”

SELINUNTE – Si è svolta oggi 10 marzo all’interno della suggestiva cornice dell’Antiquarium del Parco Archeologico di Selinunte, la cerimonia di premiazione della 2ª Edizione di “Colora la Sicilia su due ruote”, concorso pittorico promosso per ribadire il legame tra paesaggio siciliano e dinamismo delle due ruote e ideato da Sandro Ippolito, amministratore di Sicily to bike. Diciassette sono state le biciclette trasformate in “opere d’arte meccaniche” da giovani talenti dei Licei Artistici della Regione, che hanno accettato la sfida di trasformare il metallo dei telai in narrazione.

Nel corso della manifestazione sono stati resi noti i vincitori di quest’anno per le tre sezioni della gara: Premio della Critica (valutato da esperti del settore); Premio Giuria Popolare (espressione del voto dei visitatori delle scorse settimane di Gibellina, Capitale dell’arte contemporanea 2026); Premio Social (risultato del coinvolgimento della community online, che ha votato online fino alle 23,59 dell’8 marzo.

Il Premio della Giuria Popolare è andato ex aequo al Liceo Artistico “M.Buonarroti” di Trapani e al Liceo artistico “G. Bonachia” di Sciacca.

Il Premio Social è stato assegnato all’opera “I Leoni di Sicilia”, realizzata dagli studenti della classe 2ª del Liceo Artistico “Ragusa Kiyohara” di Palermo.

Il momento clou della manifestazione è stato quello dell’annuncio della Giuria degli Esperti, presieduta dalla prof.ssa Giuseppina Ferrara, che ha assegnato il primo premio assoluto all’opera: “Cristo Pantocratore – La Pupa” (Liceo Ragusa Kiyohara).

“Abbiamo voluto che fossero i ragazzi – ha evidenziato Sandro Ippolito, ideatore del concorso e titolare di Sicily to Bike – a dare una nuova veste alla Sicilia il cui futuro corre su due ruote e ha il colore dei sogni di chi la vive e la ama ogni giorno”.

