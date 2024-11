Concluso il progetto “Riequilibriamo”, un’iniziativa per migliorare la qualità della vita dei lavoratori

PALERMO – Si è concluso il progetto “Riequilibriamo”, un’iniziativa biennale avviata nel 2022 dall’Istituto Don Calabria e finanziata dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto, finanziato con circa 1,1 milioni di euro, si è proposto di migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici operanti in ambito sociosanitario e sociale, coinvolgendo 11 sedi operative in sette regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Gli enti coinvolti sono stati l’Associazione Centro Studi Opera don Calabria, la Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus e la Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS.

Le misure adottate, servizi e benefit per i dipendenti e loro famiglie, hanno avuto un impatto significativo su oltre 3.000 lavoratori e lavoratrici, di cui oltre 300 in Sicilia, con particolare attenzione alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.