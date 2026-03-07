Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo. Il Presidente è MassimoRiva di Sanseverino

PALERMO – Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo, l’associazione che rappresenta le aziende impegnate nel settore della formazione professionale. Massimo Riva di Sanseverino è stato eletto presidente; Martina Biundo, Antonio Cammarata, Silvana Di Girolamo e Andrea Riggio sono i vicepresidenti.

“Daremo rappresentanza agli operatori di un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio – dice Riva di Sanseverino – e ci impegneremo per contribuire alla costruzione di un modello di formazione sempre più orientato alle competenze richieste dal mercato del lavoro”.

Nella foto, da sx, Martina Biundo, Antonio Cammarata, Massimo Riva di Sanseverino, Silvana Di Girolamo e Andrea Riggio.