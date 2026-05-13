Si è insediato l’organismo indipendente di valutazione dell’Asp Trapani

TRAPANI – Si è insediato ieri (12 maggio) il nuovo OIV, l’organismo indipendente di valutazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, individuato dopo una procedura selettiva pubblica. Si tratta dei dott. Antonio Carbone (presidente), Alberto Proia e Loredana Enza Zappalà. Subito dopo ha incontrato la Direzione Strategica dell’ASP Trapani, con il Commissario straordinario, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

L’OIV è un organo collegiale tecnico, che presidia il sistema di misurazione e valutazione della performance, trasparenza e integrità. Sovrintende al funzionamento del sistema di valutazione, monitora i controlli interni, propone la valutazione dei dirigenti apicali e assicura l’integrità e la trasparenza, segnalando eventuali criticità agli organi competenti.