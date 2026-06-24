Si e’ laureata Desire’ Amari, una delle prime in Scienze della Formazione Primaria nel Polo Unipa di Agrigento

AGRIGENTO – Quella del 23 giugno 2026 costituisce una data storica per l’Università di Palermo, e in particolare per il polo Universitario di Agrigento: il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, istituito appena cinque anni fa, ha visto oggi i primi laureati. Tra questi figura il nome di una cittadina di Partanna: Desiré Amari.

Il cammino di Desiré verso la laurea non è stato privo di sfide. Sin dal primo giorno, dimostrando una dedizione straordinaria, ha sfidato la distanza con grande intraprendenza e determinazione ed ha affrontato con passione ogni esame.

La sua tesi, un lavoro di ricerca sperimentale basato sull’interpretazione delle immagini per favorire l’inclusione, l’espressione emotiva e il benessere dei bambini a scuola, ha suscitato grande interesse tra i membri della commissione di laurea, contribuendo a farle ottenere il punteggio più alto possibile e la pubblicazione del suo lavoro. Questo meritato riconoscimento non solo celebra la sua passione per l’insegnamento, ma sottolinea anche l’importanza di approcci pedagogici moderni nel contesto educativo. Complimenti a Desiré per la sua grande passione e determinazione!