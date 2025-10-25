Si introducono all’interno dell’Autoparco Comunale per asportare ferro. In manette una coppia trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato per il reato di furto un uomo di 55 anni e la moglie di 54 anni, entrambi trapanesi, per un furto messo a segno presso l’autoparco comunale.

I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso la coppia all’interno dell’autoparco dove gli stessi si erano introdotti asportando materiale ferroso che grazie all’intervento dei militari è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

A seguito dell’udienza di convalida i due sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.