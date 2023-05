FAVIGNANA – “Il nostro più grande desiderio è stupire, cercare negli occhi della gente la “meraviglia”, spesso invisibile. Si può fare, soprattutto, qui in Sicilia!” E’ con queste parole che viene presentato l’evento “Favignana Secrets”, un’iniziativa che vuole svelare luoghi del cuore che solo pochi fortunati riescono a scoprire… Un’esperienza inedita per una giornata dedicata […]

FAVIGNANA – “Il nostro più grande desiderio è stupire, cercare negli occhi della gente la “meraviglia”, spesso invisibile. Si può fare, soprattutto, qui in Sicilia!”

E’ con queste parole che viene presentato l’evento “Favignana Secrets”, un’iniziativa che vuole svelare luoghi del cuore che solo pochi fortunati riescono a scoprire… Un’esperienza inedita per una giornata dedicata alla musica di ispirazione creolo-sicula di Cico Messina e al ritmo deep-afro-soul di Saltimbal drummer e percussionist insieme a Mirko&Sasa Dj’s al “Giardino dell’Impossibile” di Villa Margherita a Favignana: un’oasi di cinquanta mila metri quadri con oltre 200 specie vegetali fatte crescere nell’ex cava, dove nessuno avrebbe mai immaginato di vedere un filo d’erba. Un ottimo esempio di come l’uomo può preservare l’ambiente e le sue ricchezze, di cui il suggestivo giardino è testimonianza. Si tratta di un evento ecosostenibile ambientato all’interno del Giardino dell’impossibile fa parte dei Giardini d’Italia ed è stato iscritto nel Libro delle Espressioni del R.E.I.L. Isole Egadi in quanto rappresentano un’alta espressione del patrimonio culturale dell’umanità.

“La giornata – dice l’organizzatrice, Giacometta Bertolino, che gestisce Casa Minerva a Favignana e si occupa di una piattaforma di eventi correlati – sarà dedicata alla condivisione, ancora una volta, di esperienze straordinarie tra le note di una musica che esprime quella speciale sicilianità che ci contraddistingue e che ci avvicina sempre più a ritrovarci ‘trovatori’ di tempi, storie e spazi”. L’evento, che si svolgerà il 2 giugno, è supportato dalla Proloco Isole Egadi e dagli sponsor: Resort Il Mulino, La Banchina Food and Wine, L’isolana Street Food.

“Il mondo è enormemente più vasto della Sicilia ma la Sicilia è il mondo”.

(Leonardo Sciascia)

“Questa è la frase che preferisco per evidenziare che unico denominatore comune è conoscere per mostrare a molti la bellezza dei luoghi dove viviamo – aggiunge Giacometta Bertolino – . I miei eventi hanno come obiettivo primario mescolare l’amore per le cose semplici. Ancora una volta insieme arte, cultura e musica. Un evento che si svolgerà dalle ore 12 alle ore 19.30, con un biglietto di ingresso prevendita. Si entrerà solo con prenotazione perché l’iniziativa è a numero chiuso. Nella prima parte della giornata ci sarà musica live con Cico Messina e a seguire Dj set Deep sool afro con Saltimball alle percussioni e Mirko e Sasa DJ. Per rendere ancora più esclusivo l’evento daremo la possibilità di poter personalizzare il proprio dresscode con un servizio di make-up (creative mind Laura Marino ), a pagamento ed è disponibile un servizio di street food all’interno per tutta la durata dell’evento (non incluso nel biglietto di ingresso)”.

Il curatore del Giardino dell’Impossibile è Nunzio Campo

La prevendita prende il via oggi, domenica 30 aprile, presso La Banchina Food&Wine, a Favignana, e per la zona di Marsala i biglietti si possono prenotare e acquistare direttamente tramite la pagina Instagram – Casaminerva2021 – e – giacomettajacques – e la mail dell’organizzatrice: giacometta74@gmail.com