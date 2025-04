Si presenta all’A.R.S. il volume “Paolo Orsi Cava d’Ispica Paesaggio Siciliano” a cura di Giovanni Di Stefano

PALERMO – Promosso dall’A.R.S., BCsicilia e Le Fate Editore si presenta martedì 29 aprile 2025 alle ore 16.30 presso la Sala “Mattarella” di Palazzo dei Normanni a Palermo il volume, curato da Giovanni Di Stefano, con foto di Vincenzo Giompaolo, dal titolo “Paolo Orsi. Cava d’Ispica paesaggio siciliano”. Dopo il saluto dell’on. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Alina Catrinoiu de “Le Fate Editore”, è prevista la presentazione tenuta dal prof. Massimo Cultraro, del CNR, Università degli Studi di Palermo. I partecipanti, all’ingresso, dovranno presentare un documento di identità. Dress code: formale (uomini giacca e cravatta).

In occasione dei 90 anni dalla scomparsa di Paolo Orsi, il grande scopritore dell’antica Sicilia, la Casa Editrice “Le Fate” ha pubblicato un testo dell’archeologo sul paesaggio storico di Cava d’Ispica (corredato da sei immagini dell’epoca in B/N) arricchito da un Itinerario fotografico di più di 50 immagini a colori di Vincenzo Giompaolo che ripercorrono il testo dello studioso e con un testo di commento di Giovanni Di Stefano. Il testo di Paolo Orsi è un’incantata descrizione del paesaggio della valle, un vero canyon scavato nel tavolato calcareo degli Iblei che agli occhi del grande Orsi gli appare diverso “…dalle fantastiche visioni delle città greche… un paesaggio selvaggio e romito”. Il pregevole testo di Orsi su Cava d’Ispica è una immersione profonda nella civiltà rupestre della Sicilia descritta con la magia di una impareggiabile prosa che fa del grande studioso trentino l’ultimo grande viaggiatore del Grand Tour in Sicilia. Nel testo di Orsi le antichità preistoriche, romane, bizantine e medievali della Cava d’Ispica sono il paradigma del paesaggio storico della Sicilia.

Nella foto, la copertina del libro.