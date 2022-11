Si presenta il volume “Giuliano”, a Montelepre, nell’ambito dell’iniziativa “A Cena con l’Autore”

MONTELEPRE – Nell’ambito dell’iniziativa “A Cena con l’Autore”, si presenta mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 18,30 presso la Pizzeria ristorante Castello di Giuliano in Via Pietro Merra, 1 a Montelepre, il volume di Eliana Sciacca “Giuliano”. Dopo l’introduzione di Rosario Di Noto, Presidente BCsicilia Sede di Montelepre, è previsto l’intervento di Maurizio Castagna, Autore […]

MONTELEPRE – Nell’ambito dell’iniziativa “A Cena con l’Autore”, si presenta mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 18,30 presso la Pizzeria ristorante Castello di Giuliano in Via Pietro Merra, 1 a Montelepre, il volume di Eliana Sciacca “Giuliano”. Dopo l’introduzione di Rosario Di Noto, Presidente BCsicilia Sede di Montelepre, è previsto l’intervento di Maurizio Castagna, Autore del libro “Montelepre Caput Mundi”. Dialoga con l’Autore lo storico Francesco Bianco. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Alle ore 20,00 è prevista la cena. Organizzato da BCsicilia, Sede di Montelepre. E’ obbligatoria la prenotazione. Tel. 366.5270891, Email: montelepre@bcsicilia.it.

In occasione dell’evento l’Hotel ristorante Castello di Giuliano propone il pernottamento per 2 persone a 49 euro. Il giorno successivo è prevista la visita guidata alla Torre dei Ventimiglia, al Museo Civico, alla Chiesa madre e alla Casa Museo Giuliano.