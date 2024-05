Si riapre la Chiesetta della Madonna di Porto Salvo

CASTELVETRANO – La piccola chiesa della Madonna di Porto Salvo di via Campobello a Castelvetrano verrà riaperta domenica prossima e al suo interno, per tutto il mese di giugno, verrà celebrata la santa messa ogni domenica mattina. A prendersene cura, oltre i coniugi Vincenzo e Rosanna Lombardo, Giovanni Cipriano e Roberto Gullo, sono i Piccoli frati di Gesù e Maria che animano la comunità della parrocchia di Santa Lucia e per tutto questo mese mariano stanno girando tra le case del quartiere Belvedere di Castelvetrano. Domenica 19 la santa messa sarà celebrata alle ore 10, mentre le domeniche di giugno la santa messa sarà celebrata alle ore 19. Durante l’anno la chiesa-rettoria rimane chiusa e per la comunità del territorio la parrocchia di riferimento è quella di Santa Lucia. Il luogo di culto può contenere cinquanta posti a sedere. È stata oggetto di restauro sin da un ventennio fa quando fu ripristinato ex novo l’altare, dove è posto il simulacro della Madonna di Porto Salvo, una statua in gesso che ha sei dita nella mano sinistra, opera di ignoti. Negli anni sono stati eseguiti altri interventi conservativi. La chiesa, secondo quanto riporta una piccola lapide commemorativa, sarebbe stata edificata dal garibaldino Giuseppe D’Angelo nel 1968.