Si terrà domani a Partanna la cerimonia di Premiazione del concorso fotografico: “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”

CASTELVETRANO – Il concorso fotografico: “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”, dedicato alla socia Irene Cimino, aperto a tutti i fotoamatori, professionisti e non, senza limiti di età, è stato ideato e organizzato dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, è stato articolato di due tematiche:

1. “Uno sguardo sul Belice”;

2. “Celebrazioni in “monumento”;

Ogni partecipante ha potuto scegliere indifferentemente una delle due tematiche.

Lo scopo del concorso è stato quello di far conoscere, attraverso il genio dell’autore fotografico, elementi peculiari, monumentali e paesistici, caratterizzanti il territorio belicino, al fine di valorizzarlo in ogni suo aspetto, cogliendone il fascino inedito.

La giuria tecnica, che giudicherà le foto in concorso, è composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine, che sono di seguito indicati: Presidente, Fiorenza Castrenze Ezio, Segretario Regionale U.I.F.; Componenti, D’Andrea Bruno, fotografo, content creator e social media manager; Monaco Valeria, docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche presso il Liceo Artistico Galilei Campailla di Modica.

Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri: creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.

Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati i seguenti premi messi in palio:

ADULTI

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto);

2° classificato: una cena per due persone;

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino.

GIOVANI (scuole primarie e secondarie)

1° classificato: un buono EURONICS di euro 200,00;

2° classificato: un buono EURONICS di euro 100,00;

3° classificato: un buono EURONICS di euro 50,00.

La premiazione del concorso avverrà nel corso della manifestazione che si terrà il 2 giugno 2023 alle ore 16.30 presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna. Si fa presente che i vincitori saranno proclamati dalla giuria durante la manifestazione. Come da regolamento la mancata partecipazione alla serata di premiazione da parte del concorrente o di un suo delegato munito di delega scritta comporterà l’automatica esclusione dal concorso.