PARTANNA – Il presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali di Partanna hanno emanato un comunicato in cui, intervenendo sul dramma della crisi da coronavirus, evidenziano di essere “pronti a dare un contributo fattivo al fine di contrastare l’emergenza che ci ritroviamo ad affrontare” e che stanno “valutando le opzioni praticabili per renderci utili concretamente”.

Il testo integrale del Comunicato:

Cari concittadini, stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, affrontando certamente la sfida più importante degli ultimi anni, la più grave dal terremoto del 1968. Affrontare e fronteggiare la diffusione del coronavirus è una sfida che deve vedere unita l’intera comunità, in gioco c’è il bene più prezioso, la salute, e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte con coraggio, consapevolezza e responsabilità. Nel passato, nei momenti più difficili, il Consiglio Comunale di Partanna, mettendo da parte le diverse appartenenze politiche, ha saputo sempre essere all’altezza del ruolo affidatogli. In questo preciso momento storico sentiamo forte l’esigenza di esserci e renderci utili in tutti i modi per il bene della nostra città. Il Consiglio Comunale, condividendo l’operato dell’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’emergenza del covid 19, rinnova l’invito a tutti i cittadini a rispettare quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle varie Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, nello stesso tempo esorta tutti a rimanere a casa e ad uscire solo per motivi di lavoro o di salute o di estrema necessità, nella consapevolezza che solo uniti potremo sconfiggere questo nemico invisibile e pian piano tornare alla normalità. Unitamente alla Giunta Comunale, Sindaco in testa, che ringraziamo per il modo in cui si sta spendendo per la nostra comunità, siamo pronti a dare un contributo fattivo al fine di contrastare l’emergenza che ci ritroviamo ad affrontare: a tal fine stiamo valutando le opzioni praticabili per renderci utili concretamente. In questo momento particolare, il nostro pensiero è rivolto, soprattutto, a chi si spende ogni giorno ed è in prima linea: in particolare medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine. A loro esprimiamo la nostra immensa gratitudine. Insieme, uniti, vinceremo questa battaglia. Il Presidente del Consiglio Comunale F.to Massimo Cangemi I Consiglieri Comunali F.to Battaglia Valeria Amari Mimma Lo Piano Rametta Giovanni Varvaro Anna Maria Caracci Rocco Traina Davide Bianco Maria Giannone Maria luisa Clemenza Nicola Campisi Maria Anna Catania Patrizia Corrente Giannetto Santo Drago Ignacio Atria Filippo Massimiliano Crinelli Francesco.